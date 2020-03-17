Сидящим дома из-за коронавируса могут оплачивать коммуналку

Столичный госинпектор труда Ерлан Исмагулов рассказал о правилах перевода казахстанцев на удаленную работу из-за коронавируса — работающим из дома гражданам работодатели могут погашать некоторые коммунальные услуги, пишет NUR.KZ.

Минтруда ранее рекомендовало казахстанским компаниям и организациям перевести всех сотрудников на дистанционную работу. Госинспектор труда пояснил, что в этом случае работодатель должен обеспечить работнику средство связи, через которое он сможет решать все рабочие вопросы. Если средство связи принадлежит сотруднику — работодатель должен оплатить расходы.

Также стороны могут составить акт или договор, где пропишут все условия «дистанционки» — если необходимо, работодатель может выплачивать дополнительные деньги за потраченные дома свет, воду и прочее. При этом такой труд оплачивается по количеству отработанных часов — стороны заранее договариваются о графике.

Напомним, что сегодня в акимате Нур-Султана астанчанам рекомендовали сидеть дома вместо похода на работу, а работодателей попросили сократить рабочий день, либо число рабочих дней в неделе.