Саудовская Аравия временно прекратила выдачу виз казахстанцам

Министерство туризма Саудовской Аравии приостановило выдачу электронных туристических виз гражданам семи стран с наиболее неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.

В частности, как сообщает саудовское агентство новостей SPA, выдача виз временно прекращена гражданам Китая, Японии, Сингапура, Южной Кореи, Малайзии, Италии и Казахстана.

«Граждане этих стран также не смогут получить туристические визы по прилету в саудовских аэропортах», — отмечается в сообщении.

Граждане этих стран, получившие саудовские туристические визы ранее, также не смогут заехать по ним в Саудовскую Аравию.

Власти королевства заявляют, что это меры эти временные.