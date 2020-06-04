Самолеты из Атырау в Шымкент: совсем скоро

Предполагается, что авиарейсы с Атырау в Шымкент запустят в самое ближайшее время, сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

В первую очередь будут запущены рейсы сообщением «Атырау-Шымкент» и «Шымкент — Атырау».

Авиаперевозками будет заниматься казахстанская авиакомпания FlyArystan. Отметим, что АО «Социально-предпринимательская корпорация «Атырау», по инициативе акимата Атырауской области, в целях обеспечения населения области доступными авиабилетами начала переговоры с авиакомпанией FlyArystan.

Стороны уже обсудили детали соглашения и планируется подписание контракта о запуске регулярных пассажирских авиарейсов из города Атырау.

В перспективе авиакомпания намерена открыть рейсы по всем направлениям на территории РК.