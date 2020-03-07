С кем танцевали коммунисты в Атырау

Новости, Социум

Популярная песня «Миллион алых роз» и звуки  вальса звучали в актовом зале средней школы №12. В преддверии женского праздника 8 Марта комитет Атырауского филиала народной коммунистической партии Казахстана поздравил женщин с весенним праздником.

Праздник, устроенный​ атыраускимикоммунистами для женщин, удался. Букеты цветов, подарки, танцы и традиционный чай с тортомсмогли оценить приглашенные дамы. Среди нихисполнительный секретарь областной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике Замзагуль Жалмурзина,  специалист-психолог гороно Ляззат Тулепова, ветеран госслужбы Софья Дарибаева. А под пение директора центра инновационных технологий, кандидата технических наук, профессора Атырауского инженерно-гуманитарного института Мурата Ликарова кавалеры с дамами даже станцевали вальс.

Также в предпраздничные дни первый секретарь областного филиала КНПК Ерболат Даулетказиевпосетил женщин — ветеранов войны и тыла, чтобы поздравить их с весенним праздником.   

Анжелика КИМ

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