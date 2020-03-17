Рестораны должны вернуть клиентам предоплату

Об этом сообщил руководитель областного управления предпринимательства и инновационного развития Айкын Елеусизов.

«Внесенную предварительную плату на проведение семейных мероприятий администрация ресторана должна вернуть, потому что здесь виноватых нет – не предприниматель, ни житель, это форс-мажор. Есть разрешение на проведение мероприятий до 50 человек, но люди могут отказаться от этого ради безопасности граждан», — отметил А. Елеусизов.

«Спасибо предпринимателям крупных ресторанов, которые терпя большие убытки, проявляют инициативу и поддерживают население и возвращают деньги. К сведению предпринимателей, которые ведут себя некорректно, заявляя, что они не получили официальное письмо от властей. Официальное письмо будет обязательно направлено, но кроме этого есть указ Президента, который везде распространен. Поэтому, не дожидаясь письма, предприниматель должен действовать согласно указу. Кроме того, есть ст. 476 — нарушение режима ЧП, которая предусматривает адмответственность. Была жалоба на действие полиции, якобы они нарушают введенный мораторий. Но посещение торговых объектов местной полицейской службой в режиме ЧП не относится к проверочным действиям. Также есть ст. 304 «Нарушение санитарных правил и гигиены, повлекшее за собой массовое заболевание и т.д.», за что тоже предусмотрено от адмответственности до ареста», — сообщил заместитель акима города Улугбек Тналиев.

Алма ТУРГАНОВА