Работа в городе есть. Но как ее найти?

В «Атырау-автопарк» требуются 15 водителей и 15 кондукторов. Нужен опыт работы, весь соцпакет имеется, заработная плата за 15 дней у водителей – 180 тысяч тенге, у кондукторов – 85 тысяч тенге на руки. Работа посменная, по часовому тарифу, примерно с 7 до 8-9 часов. Об этом рассказали представители компании на ярмарке вакансий, организованной городским центром занятости. Претендентам на работу 12 предприятий и организаций предложили почти 340 вакансий, в основном рабочей специальности.

Корреспонденты «ПК» поинтересовались, какие ошибки чаще всего допускают кандидаты в резюме. Так, основные претензии работодателей связаны с тем, что люди не указывают, какие обязанности человек исполнял на той или иной позиции. Иногда в разных компаниях та или иная позиция называется по-разному.

— Соискатели сами как бы суживают себе круг поиска, не сообщая о своих обязанностях, — рассказали работодатели. — По этой же причине некоторые представители компаний запрашивали у соискателей трудовую книжку. В других случаях работодателям приходится звонить кандидатам и уточнять данные. Порой люди не указывают фактический опыт работы или же он не соответствует действительности. Не уточняют, на каких именно — гражданских или промышленных объектах они работали. Зачастую кандидаты просто присылают резюме на неподходящие вакансии.

Городской центр занятости будет проводить ярмарки один раз в квартал.

В этот раз были представлены такие компании, как «Болашак Атырау», «Сичим С.п.А.», «ККС Сичим», «Атырау-Автопарк», «Денхолм Жолдас», «Жигермунайсервис», «Буркит Сэйфти» и другие. Ярмарку посетило около 200 человек.

Жанат ШАЯХМЕТОВА