Прокуроры измерили пандусы. Чего увидели и чего добились

Прокуратура города Атырау выявила факты планирования уполномоченным органом строительства 8 социальных объектов без надлежащих условий для лиц с ограниченными физическими возможностями. К примеру, проектно-сметной документацией детского сада «Өрлеу» длина пандуса предусмотрена 7,4 м, высота 0,9 м., тогда как согласно законодательству при такой высоте его длина должна быть не менее 10,8 м.

Принятыми мерами прокурорского реагирования ПСД всех 8 объектов приведены в соответствие с законом. Тем самым защищены права лиц с ограниченными физическими возможностями.

Соб. инф