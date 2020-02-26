Программа «Болашақ» в Атырау

4 марта на базе Атырауского университета нефти и газа им. С. Утебаева состоится форум с АО Центр международных программ «Болашак». На форуме планируется рассмотреть вопросы развития сотрудничества по вопросам подготовки кадров, переподготовки и повышения квалификации за рубежом в рамках международной программы. А также во всех других областях, представляющих взаимный интерес. Будут даны консультации о требованиях к кандидатам на получение стипендии, об изменениях в НПА по вопросам программы «Болашак».

Напомним. В Казахстане одной из самых первых, широкомасштабных и узнаваемых программ в области образования является международная стипендия «Болашақ», учрежденная Первым Президентом Нурсултаном Назарбаевым в 1993 году. Ежегодно сотни казахстанцев становятся обладателями международной стипендии «Болашак», которая стала реальным шансом получить образование в лучших вузах мира.