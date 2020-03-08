Праздник за колючей проволокой

8 марта администрация женской колонии Атырау поздравила осужденных женщин с Международным женским днем.

Администрация пожелала зженщинам счастья, крепкого здоровья и весеннего настроения, мудрости и надежды, и, конечно, скорейшего возвращения к родным и близким.

— Для создания праздничного настроения женщины выпустили стенгазету к 8 марта, в которой поздравили своих матерей, бабушек и сестер, сотрудниц учреждения,- говорит и.о. начальника колонии НурланПАУЕДЕНУЛЫ.

В честь 8 Марта женщины организовали концерт. Они представили вокальные, юмористические номера и выступили в оригинальном жанре. Также были исполнены авторские песни о любви.

В атырауской колонии отбывают уголовное наказание около 150 человек.