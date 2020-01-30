Пособия для семей, где воспитываются 1-3 детей

«Население нам задает такие вопросы. Мы внедрили новое пособие для многодетных семей, 372 тысячи семей их получают. Семьи, где есть от одного до трех детей, также поднимают вопрос о внедрении аналогичного пособия для них. Внутри министерства мы рассматриваем различные подходы, проводим финансовые расчеты, но этот вопрос зависит от финансовых возможностей», — рассказал Сапарбаев на встрече с депутатами в мажилисе.

Он отметил, что всего в Казахстане 372 тысячи многодетных семей. Из них 125 тысяч семей — малообеспеченные. Кроме того, малообеспеченных семей с одним-тремя детьми — около 190 тысяч, которые также нуждаются в помощи.

«По Казахстану в целом 2,4 миллиона таких семей с одним-тремя детьми. Это потребует в 15 раз больше средств. И также большой вопрос вызывает момент — стоит ли выплачивать эти пособия состоятельным семьям. Мы все эти вопросы сейчас рассматриваем и прорабатываем», — заявил Бердибек Сапарбаев.

Вице-премьер подчеркнул, что сейчас в республике действует шесть видов пособий, которые выплачиваются матерям с момента рождения детей.