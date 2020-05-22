Полицейские помогают оформить документы не выходя из дома

В Атырау полицейские и сотрудники ЦОНов помогают людям оформить документы не выходя из дома.

В городе созданы совместные группы, в которые вошли сотрудники миграционной службы департамента полиции Атырауской области и центров обслуживания населения местного филиала «Правительства для граждан». Цель создания совместных мобильных групп – это оказание помощи при оформлении удостоверенийличности гражданам, у которых истек срокдействия документов во время карантина.

По словам начальника миграционной службы департамента полиции Руслана Адилова, совместные мобильные группы приступили к оказанию помощи на дому с 13 мая, выезжая к обратившимся людям по месту их жительства. За это время в области 121 человек, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно передвигаться по улице, лица пенсионного возраста, получатели социальных выплат, а также участники ВОВ смогли оформить все необходимые документы не выходя из дома.