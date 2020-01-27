Подарите наскучившим вам вещам вторую жизнь, отдав нуждающимся

Любые вещи, одежда, обувь, игрушки, мебель в хорошем состоянии, которые вам больше не нужны, а выбросить их жалко, могут еще послужить благому делу – тем, кто в них нуждается. В Атырау действуют благотворительные магазины, куда вы можете такие вещи сдать.

Во всех магазинахпринимается одежда, обувь, книги, игрушки, мебель и прочее как безвозмездная помощь. Главное требование – вещи должны быть чистыми и годными к носке, не рваными и не старыми.

Благотворительный магазин «Шын жүректен»работает ежедневно с 11.00 до 18.00 часов, кроме понедельника и субботы. Адрес: проспект Азаттык, 1. Телефон для справок: +7 702 621 7939.

Еще один из благотворительных пунктов приема вещей находится в Атырауском областном филиале ОО «Общество Красного Полумесяца РК. Пункт приема находится в мкр. Жилгородок. Телефон: +7 778 902 7762.

Общественный фонд «Игi iске бастама» находится по адресу: Торговый центр «Саr City» («Үш жүз»), Ш. Еркинова, 75а, второй этаж.

Адрес группы помощи «Атырау Көмек»: ул. Темирханова, 1а, пятиэтажное здание, бывший банк «Туранәлем», рядом зданием гостиницы «Шағала». Телефон для справок: +7 701 424 5700.

Жанат ШАЯХМЕТОВА