Первый STEM-кабинет открылся в отдаленном селе

Это село Тениз Курмангазинского района, где в современной лаборатории будут проходить уроки математики, информатики и технологии с практическим применением полученных знаний. Как отметила заведующая районным отделом образования Гульфара Кубаева, в STEM-кабинете можно проводить мастер-классы для молодых педагогов, курсы повышения квалификации сельских учителей.

— Для открытия кабинета мы не случайно выбрали именно эту школу имени Гагарина, — отметила она. — Она новая, построена в сентябре 2018 года, имеет современную технику и мебель. Но самое главное – здесь хорошие кадры, которые готовы делиться опытом с педагогами из других школ.

А для родителей, для сельчан округа открытие такого кабинета можно рассматривать как большое событие, ведь их дети смогут стать конкурентноспособными, не будут отставать от ребят из городских школ.

Такой же STEM-кабинет по направлению биология, химия и математика в скором времени откроется в селе Енбекши. А до конца 2020 года в районе откроются еще два таких современных кабинета-лаборатории.

Марина КУАНЫШЕВА