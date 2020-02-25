Перепись и мошенники

Новости, Социум

В социальных сетях распространяется информация о том, что по домам ходят молодые люди в белых рубашках, с папками с  удостоверениями. Они  сообщают, что они ведут перепись населения и собирают информацию о ваших личных данных.

Как проинформировали в штабе по проведению переписи,  первый ее этап пройдет  с 1 по 30 июня 2020 года. Второй этап – основной,  пройдёт с 1 по 30 октября. Причём первые 15 дней можно пройти эту процедуру самостоятельно в онлайн-режиме на сайт www.sanaq.gov.kz. Кроме того, интервьюеры – специальные сотрудники,  будут снабжены удостоверением, планшетом, шарфом и портфелем синего цвета с символикой переписи населения.

Если вы столкнетесь с лжеинтервьюрами либо с какими-либо нарушениями, то можете позвонить вcall-центр: 1446 — для городских телефонов и 8 800 080 08 78 — для мобильных телефонов.

Анжелика КИМ

Administrator

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