Перепись и мошенники

В социальных сетях распространяется информация о том, что по домам ходят молодые люди в белых рубашках, с папками с удостоверениями. Они сообщают, что они ведут перепись населения и собирают информацию о ваших личных данных.

Как проинформировали в штабе по проведению переписи, первый ее этап пройдет с 1 по 30 июня 2020 года. Второй этап – основной, пройдёт с 1 по 30 октября. Причём первые 15 дней можно пройти эту процедуру самостоятельно в онлайн-режиме на сайт www.sanaq.gov.kz. Кроме того, интервьюеры – специальные сотрудники, будут снабжены удостоверением, планшетом, шарфом и портфелем синего цвета с символикой переписи населения.

Если вы столкнетесь с лжеинтервьюрами либо с какими-либо нарушениями, то можете позвонить вcall-центр: 1446 — для городских телефонов и 8 800 080 08 78 — для мобильных телефонов.

Анжелика КИМ