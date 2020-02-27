Парад в день рождения ветеранов Великой Отечественной

Новости, Социум

«Военнослужащие Регионального командования «Запад» провели небольшой парад в честь дня рождения ветеранов Великой Отечественной войны сержанта Закария Султанова и рядовой Валентины Коноплевой прямо во дворе их жилого дома.

В параде приняли участие  около 80 военнослужащих, воспитанников «Жас Сарбаз» и военный оркестр. Они  прошагали перед фронтовиками парадным строем под марш «Прощание славянки». Поздравить ветеранов пришли представители Регионального командования «Запад» и жители города.

После прохождения торжественным маршем военный оркестр показал дефиле, а танцевальная группа «Меруерт» исполнила танцы «Катюша» и «Тальяночка», — сообщает пресс-секретарь Управления командующего  войсками регионального командования «Запад» Рустем Игисинов.

Информируя, что  подобные мероприятия в ближайшее время  планируется провести и для других ветеранов Великой Отечественной войны.

Виктор Сутягин

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