Парад в день рождения ветеранов Великой Отечественной

«Военнослужащие Регионального командования «Запад» провели небольшой парад в честь дня рождения ветеранов Великой Отечественной войны сержанта Закария Султанова и рядовой Валентины Коноплевой прямо во дворе их жилого дома.

В параде приняли участие около 80 военнослужащих, воспитанников «Жас Сарбаз» и военный оркестр. Они прошагали перед фронтовиками парадным строем под марш «Прощание славянки». Поздравить ветеранов пришли представители Регионального командования «Запад» и жители города.

После прохождения торжественным маршем военный оркестр показал дефиле, а танцевальная группа «Меруерт» исполнила танцы «Катюша» и «Тальяночка», — сообщает пресс-секретарь Управления командующего войсками регионального командования «Запад» Рустем Игисинов.

Информируя, что подобные мероприятия в ближайшее время планируется провести и для других ветеранов Великой Отечественной войны.

Виктор Сутягин