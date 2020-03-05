Отменена прописка для детей до 14 лет

С 22 февраля вступили в силу изменения в миграционном законодательстве, согласно которым дети до 14 лет не подлежат регистрации по месту жительства, передает МИА «Казинформ».

«Внесены изменения, согласно которым регистрация по месту жительства, постановка на учет (регистрация) временного пребывания (проживания) оформляется внутренними мигрантами, достигшими 14 лет. В соответствии со статьей 16 Гражданского Кодекса Республики Казахстан местом жительства лиц, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей».

Теперь государственные и местные исполнительные органы для подтверждения места жительства ребенка при оказании госуслуг должны получать из информационных систем (в рамках информационного взаимодействия с ГБД ФЛ) сведения о регистрации по месту жительства по одному из родителей.