Онлайн концерт в региональном командовании «Запад»

В региональном командовании «Запад» прошел онлайн концерт для детей военнослужащих.

«Принимая во внимание меры предосторожности, руководство воинских частей решило в этом году проводить мероприятие в онлайн режиме. Вместо ежегодного красочного праздника с конкурсами, аниматорами и подарками, был объявлен челленджна онлайн концертный номер из дома. Отозвались около 50 участников, чьи выступления были включены в концертную программу. Участники порадовали нас рисунками, песнями и стихами, были даже и танцы. Лучшие номера были отправлены на общий концерт Вооруженных сил. Для детей участников мы приготовили сладости и грамоты, которые они получат от родителей», — рассказал начальник административного отдела частей регионального командования «Запад». подполковник Ермухамет Кудеров.

Проинформировав, что это третий концерт такого формата за последние месяцы. Ранее их темой были «Мой отец — защитник Отечества» и «День Победы».