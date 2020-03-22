Оказавшихся в Кыргызстане матерей с больными детьми доставят в Атырау

Из Кыргызстана матерей с больными детьми доставят в Атырау 24 марта.

Как ранее сообщали в Министерстве иностранных дел РК, в Бишкеке оказались 9 атырауских женщин с детьми, страдающими ДЦП. Все они отправились в Кыргызстан на лечение. Но рейсы, на которых они планировали возвратиться домой, отменили. Поэтому для их эвакуации планировалось задействовать борт военой авиации.

«С нами постоянно на связи сотрудник посольства Казахстана в Кыргызстане Жасулан Ханалиев. Он сообщил, что военный сомолет прибудет в аэропорт Бишкека 23 марта, а утром 24 марта мы уже будем дома. На борту нас будет сопровождать врач», — сообщила по телефону одна из мам Гульжан Хусаинова.

Виктор Сутягин