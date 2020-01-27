О статусе ОРАЛМАНА

Для получения государственной услуги «Присвоение или продление статуса оралмана» заявление принимается через государственную корпорацию «Правительство для граждан» Центра обслуживания населения в филиалах Атырауской области.

Поступившие заявления посредством «Центра обслуживания населения» для получения государственной услуги «Присвоение или продление статуса оралмана» рассматриваются управлением координации занятости и социальных программ Атырауской области в течение 5 (пяти) рабочих дней.

В 2018 году 16 апреля был принят Закон Республики Казахстан (далее – Закон) №147-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам занятости и миграции населения».

«В целях получения гражданства Республики Казахстан в упрощенном (регистрационном) порядке этнические казахи, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, могут подавать заявление о продлении статуса оралмана в течение шести месяцев со дня его прекращения.

Решение о продлении статуса оралмана местным исполнительным органом принимается однократно на срок не более трех месяцев.