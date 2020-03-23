О пропуске людей и грузов на границе с Астраханью

Новости, Социум

В Атырауской области пропуск людей и грузового автотранспорта осуществляется пограничниками на пункте пропуска «Курмангазы».

– Запускаем граждан РК, которые выехали за пределы страны до объявления ЧП, и выпускаем иностранных граждан, которые находились на территории Казахстана, – проинформировал заместитель командира воинской части 2016 (КНБ РК) Ерхат РАФИКОВ. – Объем прохождения людей и грузов снизился на 80 процентов. До ЧП проходило до 30 единиц грузового транспорта в обе стороны.     Кроме того, в настоящее время Государственную  границу пересекают атыраусцы, имеющие вызов на лечение или по случаю смерти близких родственников.  Ежедневно  пересекают границу около 10-15 человек.   Дополнительные блокпосты пограничная служба не выставляла, охрана Государственной  границы ведется по ее периметру.

Светлана НОВАК 

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