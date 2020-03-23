О пропуске людей и грузов на границе с Астраханью

В Атырауской области пропуск людей и грузового автотранспорта осуществляется пограничниками на пункте пропуска «Курмангазы».

– Запускаем граждан РК, которые выехали за пределы страны до объявления ЧП, и выпускаем иностранных граждан, которые находились на территории Казахстана, – проинформировал заместитель командира воинской части 2016 (КНБ РК) Ерхат РАФИКОВ. – Объем прохождения людей и грузов снизился на 80 процентов. До ЧП проходило до 30 единиц грузового транспорта в обе стороны. Кроме того, в настоящее время Государственную границу пересекают атыраусцы, имеющие вызов на лечение или по случаю смерти близких родственников. Ежедневно пересекают границу около 10-15 человек. Дополнительные блокпосты пограничная служба не выставляла, охрана Государственной границы ведется по ее периметру.

Светлана НОВАК