Нуротановцы помогли 500 малообеспеченным семьям

Лидер партии «Nur Otan»» Елбасы Нурсултан Назарбаев в своем обращении к народу Казахстана призвал всех жителей страны поддержать друг друга, чтобы пережить пандемию, которая охватила весь мир.

Атырауский филиал партии «Nur Otan»» со вчерашнего дня присоединился к республиканской акции «Бiз бiргемiз! «Nur Otan»». Совместно с депутатами городского и областного маслихатов мы подготовили для малообеспеченных, остро нуждающихся семей помощь — это две корзины: продуктовая и санитарно-гигиеническая. Всего по области мы планируем обеспечить этими корзинами 1136 семей. За два дня 200 членов молодежного крыла партии, волонтеры уже оказали помощь 500 атырауским малообеспеченным, многодетным семьям, в число которых входят и те, кто проживают в районах.

Я с уверенностью могу сказать, что Атыраусцы мгновенно откликнулись на призыв Елбасы и Президента страны К.-Ж. Токаева проявить свою гражданскую позицию, помочь стране в этот непростой период. Мудрость и ответственность нашего народа, слаженные действия общества и государства позволят нам преодолеть все трудности.



Нурлыбек Ожаев,

заместитель председателя Атырауского областного филиала

партии «Nur Otan»