Новоселья на праздник Рамазан

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В Атырау четыре нуждающиеся семьи получили на праздник квартиры.

«В рамках проекта «Ел үлесі — пәтерге», реализуемого духовным управлением мусульман Казахстана с 2017 года, при центральной мечети «Имангали» был создан благотворительный фонд «Шанырак». Его назначение — приобретение жилья нуждающимся семьям. Благодаря фонду на праздник Рамазан в этом году квартиры куплены четырем семьям из категории многодетных, инвалидов и малообеспеченных. А всего фонд помог обрести свое жилье уже 7 семьям», — говорит главный имам центральной мечети «Имангали» Алтынбек Утысханулы. 

Один из счастливых новоселов Зайналбек Типаев, который, несмотря на свой недуг, на протяжении многих лет посещает центральную мечеть «Имангали». Более того, вместе с ключами от квартиры ему подарили инвалидную коляску. 

— Мы даже не ожидали такой радостной новости, — поделилась супруга Зайналбека Надежда Шевердина. – Мы с мужем уже одиннадцать лет снимаем квартиру. Я работаю помощником продавца на рынке, почти весь заработок уходил на оплату аренды квартиры и питание. Теперь, уверена, в новом доме мы будем очень счастливы. Всем большое спасибо!

Остальным трем семьям придется немного подождать, чтобы получить заветные ключи от квартир в жилом комплексе «Самал таун», строительство которого еще не завершено. Пока им выданы лишь документы, подтверждающие ихправо на собственность. 

Динара КАНБЕТОВА

Фото предоставлено пресс-службой Атыраускойобластной мечети «Имангали»

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