Необычный челлендж на Наурыз провели женщины

Жительницы Атырауской области провели челлендж на Наурыз, размещая в социальных сетях свои фото в казахских национальных костюмах. Это стало их своеобразным приветствием Наурыз мейрамы.

— Мне приятно участвовать в такой эстафете. Я с удовольствием примерила на себе сразу несколько национальных костюмов и разместила фотов социальных сетях, адресовав своим родственникам, друзьям и коллегам. Для меня Наурыз начинается именно с кажекей. Как только надену его, сразу приходит чувство осознания, что праздник начался, — говорит руководитель Индерского районного отдела культуры и развития языков Жемис Тилепкалиева.

Челлендж поддержали люди разных возрастов и вероисповеданий.

Марина КУАНЫШЕВА