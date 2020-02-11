Наши на первом канале «Евразия»

Команда из Атырау приняла участие в новом сезоне грандиозного развлекательного проекта первого канала «Евразия» «Super Qala.kz.» и вышла на второй тур.

В данном проекте принимают участие команды из 17 городов Казахстана, и среди 150 участников страны, есть и Атырауские ребята, которые борются за титул лучшего мегаполиса РК. По словам капитана команды Асхата Турганбаева, в составе сборной Атырау 9 человек. — Первый тур мы выступали с командой из Павлодара, — рассказывает капитан. — За основу своего выступления мы взяли народную песню «Боз Жорга» и воплотили ее в театральную сцену в стиле «Вестрн Ковбой». Нашей задачей было, чтобы выступление стало ярким, неординарным и запоминающимся. И нам это удалось. Жюри и зрителям выступление понравилось, — сказал Асхат. И теперь ребятам предстоит пройти очередной второй тур национального проекта. Для наших ребят предстоящее состязание будет на английском языке. Им досталась песня «Jeil house Rock» американского короля рок-н-ролла 60-х годов Элвейс Пресли.

Отметим, что подготовку команд в данном проекте оценивают известные казахстанские актеры Жанар Айжановой и Абунасыр Сериков. И каждый выпуск к ним будет присоединяться еще один представитель селебрити. В этот раз третьим членом жюри был известный певец Али Окапов, сын примы казахстанской эстрады Розы Рымбаевой. Проект «Super Qala.kz.» продлиться четыре месяца, и после каждого тура, который будет показан по телевидению каждую неделю, зрители буду прощаться с одной из команд. В финале останутся участники из того города, который и завоюет звание «Super Qala».

Анжелика КИМ