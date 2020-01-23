Наш земляк из Челябинска спел песню о родном поселке Индерборский (+видео)

Недавно в соцсетях разместили видео, на котором мужчина очень трепетно поет о родном посёлке Индерборский. Он просто едет в машине и напевает приятную мелодию. Видео вызвало массу перепостов и «лайков», в первую очередь, конечно, от самих индерцев, затем уже жителей всей нашей области.

«ПК» выяснила, что на видео – реальный уроженец Индерского района 57-летний Сергей Горячкин.

— Это наш сосед, — рассказала Ольга Кастерина, которая проживает в Индере с самого рождения.– Сергей Павлович давно переехал в российский Челябинск. Но, видите, как сильно скучает по родине.

«ПК» решила опубликовать текст песни Сергея Горячкина, тем более, что автор называет имена жителей и вообще приятно отзывается о своей туган жер. «В Казахстане Западном, в Северном Прикаспииречка всем известная бежит. Называется Урал, сколько счастья ты нам дал, город Индерборский там стоит. Городок не старенький, не большой, не маленький, и по сути очень неплохой.Сколько было там всего, детство наше в нем прошло, Индерборский дом для нас с тобой. Школы восьмилетние – спортивные и средние нам путевки выдавали в жизнь. Многого не видели, только не в обиде мы, все тогда казалось — «зашибись». Чтобы стать мужчинами в армию спешили мы долг Советской Родине отдать.Индерские пацаны, вы всегда всех впереди и есть на это несколько причин.

Двое мудрых мужиков без каких-то лишних слов нас учили родину любить: Маулет Карасаевич и Аскар Хамзиевич, низкий вам поклон от пацанов!

Также был у нас глава, уважаемый весьма, много он Индеру отдал. Улица теперь там есть, названная в его честь, и носит имя гордое — Болат. Жили небогато мы, но не в этом главное, мы фундамент жизни заложили.Ведь Советский Казахстан все, что можно нам отдал, чтоб мы дальше жили-не тужили. Но прошли те времена и рассыпалась страна, родины Советской уж не стало.

Казахстан теперь другой, только есть в нем город свой — город Индерборский наш с тобой».

Надежда ШИЛЬМАН