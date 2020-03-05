Надбавка учителям: на сколько часов нагрузки она положена

В Махамбетском районе педагогам, работающим в организациях дополнительного образования, не производилось 25-процентное повышение заработной платы. Об этом в ходе рабочего визита в наш регион выяснилапредседатель Казахстанского отраслевого профсоюза работников образования и науки Айгуль Мукашева.

— К сожалению, работники бухгалтерий почему-то посчитали, что повышение касается только одной ставки — 18 часов. Это неправильно. Повышение на 25 процентов должно производиться на всю фактическую нагрузку, которую имеет учитель, будь-то 1; 1,5 или 2 ставки. Поэтому хочу пояснить еще раз: после повышения должностного оклада на 25 процентов на всю фактическую нагрузку педагога, производятся расчеты по повышению доплат за педагогическое мастерство — от 30 до 50 процентов, за обновленное содержание программы — на 30 процентов, 25 процентов для педагогов, проживающих в сельской местности, — сказала А.Мукашева.

По ее словам, точно также педагогу рассчитывается и пособие на оздоровление при предоставлении очередного оплачиваемого трудового отпуска. Если педагогу при выходе в трудовой отпуск, и отпускные, и оздоровительные пособия будут рассчитывать от одной ставки (18 час), то это является грубейшим нарушением прав наших педагогов.

Анжелика КИМ

Когда информация была готова к печати, из Махамбетского района пришло сообщение, что педагогам дополнительного образования сделали перерасчет и повысили заработную плату на 25%.