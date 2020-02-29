На что ТШО потратило миллион долларов

ТОО «ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ» подвело итоги по результатам деятельности Программы социальных инвестиций в Атырауской области за 2019 год.

Эта программа получила свое начало в 2010 году и ориентирована на привлечение общественных организаций к решению социально значимых вопросов в сфере образования, здравоохранения, экологии, а также социального предпринимательства и увеличения человеческого капитала.

«В 2019 году 7 неправительственных организаций реализовали 7 социальных проектов на территории Атырауской области. На эти цели ТШО выделил свыше одного миллиона долларов», — сообщилгенеральный менеджер ТШО по связям с правительством и общественностью РзабекАртыгалиев.

В прошлом году в рамках ПСИ были также начаты проекты в сфере профилактики туберкулеза среди детей и подростков в Атырау, создана лаборатория по исследованию почвы, воды и растений, продолжиласьработа по поддержке лиц с ограниченными возможностями.

Всего в 2019 году прямыми бенефициарами Программы социальных инвестиций стали 12 000 тысяч жителей области. В 2020 году ТШО намеренпродолжить работу с 10 общественными организациями в рамках ПСИ.

С 1993 года совокупный вклад предприятия в социальные проекты Атырауской области приблизился к 2 млрд долларов США.