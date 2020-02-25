Мыться в душе раз в неделю разрешают в одном из колледжей

Старая мебель, окна без штор, душ в неделю один раз. В таких условиях живут атырауские студенты в общежитиях некоторых колледжей. Представители молодежного крыла «Jas Otan» совместно с проектным офисом «Атырау адалдық алаңы», сотрудниками областного ДЧС провели рейд на мониторинг условий проживания студентов в общежитиях.

Первым объектом, куда направились молодежные активисты, стало общежитие Атырауского инженерно-гуманитарного института, где учатся 1980 студентов. Большинство из них — приезжие ребята из районов. Однако жить в общежитии, как оказалось, желает не каждый. Здание, построенное в 2014 году, может разметить 210 человек, но по факту на данный момент там живут всего 93 студента. Проживание им обходится в две тысячи тенге в месяц. Молодежь сетует, что использование воды для них стала большой роскошью. Чтобы принять душ надо терпеливо дождаться выходных. К сожалению, многие уже привыкли к такому распорядку и принимают его как должное.

— Это грубое нарушение в отношении проживающих здесь ребят, — отметила руководитель проектного офиса «Атырау Адалдык алаңы» Альфия Адиева. — К тому же, на окнах некоторых комнат нет штор, нет их и в душевых отсеках. Нет даже вешалок для одежды, нет полочек для туалетных принадлежностей.

— Согласно внутренним правилам, по графику я разрешаю мыться в душе один раз в неделю, в субботу, но если ребята просят ключи, то я, конечно, даю. Оставлять открытым душ не могу, боюсь, натворят еще чего. А что касается штор, то их сняли, чтобы постирать, — заявила коменданобщежития.

Далее мониторинговая группа направилась вАтырауский аграрно-технический колледж имени У.Кушекова и Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева. В целом по итогам мониторинга руководству учебных заведений, где побывала группа, были даны соответствующие предложения касательно в первую очередь улучшения условий проживания студентов.

— Как мы увидели сегодня в общежитии агротехнического колледжа рассчитанного на 30 мест, сегодня проживает 19 студентов. А в университете нефти и газа, который имеет целых два общежития с общей вместимостью 800 мест, живут только 250 студентов. Отсюда вывод – молодежь не хочет жить по распорядку. Она хочет чувствовать себя свободно, поэтому в нашей области можно сказать спроса на общежитии нет, хотя предложение хорошее, оплата за проживание от 2 тысяч до 5 тысяч тенге в месяц, — сказал Ринат Гилажев.

Динара КАНБЕТОВА, фото Ануара АБИЛГАЗИЕВА