Молодые люди у памятника воинам-афганцам в Атырау

Ровно год назад я спрашивал: «Почему молодёжь не приходит на возложение венков 15 февраля?», — написал пост в соцсети Facebook активист молодёжного движения «Жаңғыру Жолы» при АНК Атырауской области Куаныш Юсупов.

— А в этом году достаточно ребят пришли по своему желанию. Война в Афганистане оказалась самой длительной в истории Советского Союза. Больше 9 лет. Молодёжь всегда будет помнить Героев! — подчеркнул К.Юсупов. В особый день календаря для всех афганцев – воинов, участвующих в боевых действиях в Афганистане во времена СССР, в том числе и для атырауских ветеранов той войны, у памятника побывало много молодых людей. Что говорит о памяти, которую хранится в наших сердцах о наших земляках, сложивших головы в той чужой войне.

Напомним, памятник воинам-интернационалистам был установлен в Атырау летом 2015-го.

Надежда Шильман

Фото К. Юсупова