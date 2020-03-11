Меценат строит специальное помещение для проведения поминок

Об этом известный предприниматель ТокенЖумагулов сообщил на прошедшем круглом столе в Атырауской областной мечети Имангали, посвященнлм вопросам отказа от излишеств при проведении поминок.

— Сегодня в центре города строится помещение для проведения садака. Там будет специальное место для чтения дуга, зал для проведения поминок и место для чтения намаза. Стоимость услуг здесь будет низкая, доступная для жителей. Моя цель – не заработать, а поддержать земляков. Также у меня есть планы по строительству мечети в городе Атырау, — сообщил Токен Жумагулов.

Алма ТУРГАНОВА