Маски, сшитые в Атырау, продаются «Baizaar»

Сегодня, 19 марта, на первом этаже торгово-развлекательного центра «Baizaar» волонтеры открывают продажу многоразовых медицинских масок по 200 тенге. Многослойные маски сшиты в Атырау. После трех часов применения их можнопостирать, погладить и надевать снова. Часть масок волонтеры бесплатно передадут социально уязвимым слоям населения.

Как нам сообщила директор гражданского центра Айгерим Доскалиева, на сегодня готовы около шестисот масок. 22 предпринимателя, в том числе ателье и швеи на дому, среди которых есть получившие сертификаты по проекту «Іскер ана», выразили готовность оказать помощь при пошиве столь необходимого на сегодня средства.

— Сначала мы планировали шить маски многоразового применения только для определенных слоев населения, кто не может их купить. Но потом люди вокруг стали просить сшить и для них на продажу. Поэтому мы решили развернуть продажу многоразовых масок. Место продажи у супермаркета «Marco» администрация центра предоставила бесплатно.

Как рассказывает А.Доскалиева, на сегодня уже несколько предприятий обратились к ним с просьбой сшить маски для их сотрудников. Волонтеры приняли уже несколько заказов.

Всех, кто шьет многоразовые медицинские маски на дому, Айгерим Доскалиева просит связаться по телефону +7 775 4540490

Марина КУАНЫШЕВА