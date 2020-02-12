Махамбет Досмухамбетов: «К 175-летию Абая в Атырау будет установлен памятник»

В Атырау прошло торжественное мероприятие, посвященное 175-летию великого Абая, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Гостями мероприятия стали известные деятели культуры – писатель, драматург Роллан Сейсенбаев, писатель, журналист Мереке Кулкенов, поэт Светкали Нуржанов.

Зрителям было представлено литературно-музыкальное театрализованное представление «Абай жаққан бір сәуле өшпеу үшін». Появление на свет великого человека, радость отца, наречение младенца именем Ибрагим, яркие моменты из жизни поэта – все это зримо предстало перед взором зрителей.

Также прозвучали его песни «Көзімнің қарасы», «Айттым сәлем, Қаламқас», «Желсіз түнде жарық ай» и др.

Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, принявший участие в торжественном мероприятии, поздравил жителей и гостей области с началом празднования юбилейной даты великого Абая, сообщив, что в Атырау будет установлен памятник Абаю.

– Президент Касым-Жомарт Токаев поручил отметить 175-летие Абая на мировом уровне. Сегодняшний вечер проходит в рамках этого празднества. Абай – великая личность, уникум, он – гордость казахской нации. Стихи Абая, Слова назидания – бесценное духовное сокровище нашего народа. Его творческое наследие, заветы являются ориентиром в духовном развитии нынешнего и будущих поколений. В честь юбилейной даты принято решение установить памятник великому Абаю в нашем городе. Наша самая большая сила – в доброте и заботе к людям. Пусть процветает наша страна, – подчеркнул глава региона.