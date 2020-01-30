Лимит на отстрел волков в Атырауской области закончился

Как рассказали в областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, всего на этот сезон для Атырауской области дали добро на отстрел 903 волков.

— Основной поток охотников пришелся на 20-23 января. Всего мы выдали 317 путевок. — рассказал представитель инспекции Азамат Абигалиев. — На сегодня путевки на отлов волков закончились. Охотники приступят уже непосредственно к охоте.

Наша справка. Всего в Казахстане около 150 тысяч охотников, а лимит на отстрел волков и шакалов -чуть больше 16 тысяч, поэтому на лицензии очередь, их на всех не хватает. В инспекции подчеркнули, что волк входит в перечень видов животных, численность которых подлежит обязательному регулированию. И избавляться от излишнего количества хищников нужно в целях охраны здоровья населения, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, предотвращения ущерба окружающей среде.

Надежда Шильман