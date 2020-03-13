Куда сообщать о росте цен на социальные продукты

Власти попросили граждан сообщать обо всех фактах необоснованного роста цен на продукты социально-значимогохарактера. Сообщается также, что в стране имеется более миллиона тонн запасов продуктов питания, передает NUR.KZ. Как рассказали в министерстве сельского хозяйства, в республике нет дефицита продуктов первой необходимости. В общей сложности в стране имеется более 1,2 миллионов тонн продуктов социально-значимого характера. Данный объем продуктов, отметили в ведомстве, достаточен на временной период от одного до шести месяцев в зависимости от товара.В министерстве заверили, что производство продуктов не будет остановлено: в республике есть достаточный запас товаров на длительный срок. Стоит отметить, что рынки и торговые центры работают без перебоев. Бизнесменов, между тем, предупредили о том, что их ждут штрафы в случае необоснованного роста цен.

Казахстанцы, которые заметили подобные факты, могут сообщить на горячую линию по номер +7 (7172) 74−96−71.

