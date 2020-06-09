Кто вновь может претендовать на пособие в 50 тыс тенге

Фонд «Birgemiz» начал третью волну единовременных выплат в размере 50 тысяч тенге для нуждающихся семей.

Первый заместитель председателя Атырауского филиала партии «Nur Otan» Нурлыбек Ожаев в ходе брифинга сообщил, что по поручению Елбасы Нурсултана Назарбаева адресная материальная помощь дополнительно будет оказана семьям из числа нуждающихся жителей моногородов, сел и населенных пунктов, близлежащих к крупным городам.

– В Атырауской области третий транш материальной помощи в размере 50 тысяч тенге уже начали получать жители города Кульсары Жылыойского района, Макатского, Махамбетского и Исатайского районов, которые расположены вблизи областного центра, – проинформировал Нурлыбек Ожаев. – На этот раз адресная финансовая помощь охватит 5 229 нуждающихся атыраусцев, относящихся к категории социально уязвимых слоев населения с низким уровнем дохода.

Также он отметил, что с начала объявления в стране чрезвычайного положения в Атырауской области материальную помощь в размере 50 тыс. тенге из фонда «Birgemiz» по первому и второму траншу получили 10 512 адресатов, и 9 тысяч человек – продуктовые корзины.

Кроме того, в настоящее время прорабатывается возможность оказания четвертой волны финансовой помощи нуждающимся казахстанцам – уже для жителей отдаленных аулов.

– В связи с этим фонд «Birgemiz-Atyrau» из средств, дополнительно полученных от спонсоров, изыскивает возможность оказать материальную помощь малообеспеченным из отдаленных населенных пунктов Курмангазинского, Индерского, Кызылкогинского районов, – проинформировал первый заместитель АФ партии «Nur Otan» Н. Ожаев.

Напомним, на единовременные выплаты в размере 50 тысяч тенге от общественного фонда «Birgemiz» могут претендовать следующие категории лиц: особо нуждающиеся малообеспеченные, многодетные семьи, инвалиды I группы, семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, круглые сироты и одинокие пенсионеры, получающие минимальную или базовую пенсию.

Списки формируются на основании данных местных исполнительных органов.

Анжелика КИМ