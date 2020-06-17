Коронавирус пришел в садик

В городе Атырау планируют закрыть все городские детские садики. Один уже закрыли.Поводом для такого решения послужил тот факт, что в детском саду №30 «Жумбак» у трех сотрудников выявлен Covid -19.

Подробности представителям местных СМИ сообщила главный специалист городского отдела образования Айжан Есмаганбетова. По ее словам, 8 июня нянечка младшей группы детского сада №30 не прошла утренний фильтр. Медработник не дала ей допуск к работе, в связи с тем, что у той были явные симптомы гриппа. Здесь отметим важный момент: фильтр работники дошкольного учреждения проходят вне здания, во дворе садика. В поликлинике по месту жительства, куда обратилась женщина, тест на коронавирус оказалсяположительным. Сейчас она помещена в инфекционную больницу.

— Городскому отделу образования об этом стало известно вечером 11 числа, и с утра 12 июня детей в детский сад уже не принимали. В этот же день в здании детского учреждения были проведены дезинфекционные работы, и все дети младшей группы (23 ребенка), где работала няня и сотрудники (а это 60 человек) прошли тест на Covid -19. В результате взятых анализов у двух сотрудников — воспитателя (кстати, другой группы)и дворника — инфекция, носившая бессимптомный характер, была подтверждена. Эти люди сейчас находятся на домашней изоляции под наблюдением участковых врачей. У детей, к счастью, тест оказался отрицательным, — информирует А.Есмаганбетова.

11 детей из старшей группы, где работала воспитатель, получившая положительный результат теста на КВИ, также в обязательном порядке сдадут анализы на коронавирусную инфекцию в самое ближайшее время. Списки детей уже подготовлены.

Добавим, что данный детский сад посещает 231 ребенок. Также, по словам Айжан Есмаганбетовой,детский сад №30 официально закрыт с 15 июня и, возможно, в целях безопасности все городские дошкольные учреждения тоже будут закрыты на карантин.

Анжелика КИМ