Коронавирус: что важно знать казахстанцам, россиянам и кыргызстанцам

Граждане Кыргызстана и Казахстана смогут пересекать границы трёх стран только по паспорту, а не по удостоверениям, граждане России – только по загранпаспорту, сообщает informburo.kz.

Правительство РК временно ограничило использование внутренних документов Казахстана, России и Кыргызстана при пересечении общих границ, сообщили в МИД РК.

— Правительство РК приняло решение о временном ограничении использования внутренних документов для граждан Казахстан (удостоверение личности, свидетельство о рождении), Российской Федерации (паспорт гражданина РФ), Кыргызской Республики (ID-карта) при пересечении казахстанско-российской, казахстанско-кыргызской государственной границы, – говорится в сообщении.

13 марта министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил о первых случаяхзаболевания коронавирусной инфекцией, зарегистрированных в Казахстане. Заболевшими оказались двое казахстанцев, мужчина и женщина, прибывшие из Германии в Алматы. Сейчас они находятся в инфекционном стационаре. Позже стало известно, что коронавирус также выявили у женщины, прибывшей в Нур-Султан из Милана, и у казахстанца, который находится в Германии.