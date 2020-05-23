Когда могут полететь самолеты в Турцию

Новости, Социум

Состоялся телефонный разговор министра индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбута Атамкулова с министром транспорта и инфраструктуры Турции Адилом Караисмаилоглу.                                         

Как сообщает пресс-служба МИИР в Telegram, министры рассмотрели возможность возобновления авиарейсов в третьей декаде июня текущего года, в случае благоприятной эпидемиологической обстановки в обеих странах, с соблюдением всех необходимых санитарных мер и с учетом созданий комфортных условий для пассажиров», — говорится в сообщении.

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