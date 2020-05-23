Когда могут полететь самолеты в Турцию

Состоялся телефонный разговор министра индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбута Атамкулова с министром транспорта и инфраструктуры Турции Адилом Караисмаилоглу.



Как сообщает пресс-служба МИИР в Telegram, министры рассмотрели возможность возобновления авиарейсов в третьей декаде июня текущего года, в случае благоприятной эпидемиологической обстановки в обеих странах, с соблюдением всех необходимых санитарных мер и с учетом созданий комфортных условий для пассажиров», — говорится в сообщении.