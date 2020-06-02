«КазТрансГаз Аймак» вернет потребителям 65 млн тенге

По сообщению старшего помощника прокурора Атырауской области Кайрата Кабдолова, прокуратурой области проведен анализ деятельности Атырауского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак».

Выяснилось, что газовики незаконно требовали с газопотребителей плату за подключениегаза и тем самым за 2 года (2018-2019г.г.) получили 65 млн тенге дохода.

За эти нарушения Филиал привлечен к административной ответственности по п.4 ст.164(нарушение законодательства о естественных монополиях) КоАП РК и в доход государства взыскано 4 млн тенге штрафа.

После вмешательства прокуратуры жителям области услуга по подключению газа осуществляется на бесплатной основе. Незаконная практика прекращена.

Кроме того, по акту прокурорского надзорапредпринимателям проведен перерасчет незаконно полученных 21 млн тенге, в настоящее время осуществляется возврат 44 млн тенге, полученных с физлиц.