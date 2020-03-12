Казахстанцам запретили выезжать в 17 стран

— Ограничение международного пассажирского сообщения со странами категорий 1А и 1Б, 2 и 3. Запрет на выезд на международные спортивные, культурные, туристические мероприятия в страны категорий 1А, 1Б, 2 и 3, — заявил Ералы Тугжанов, заместитель главы правительства.

К категории 1А относятся Китай, Иран, Южная Корея и Италия. В категорию 1Б входят Франция, Германия и Испания. Во второй категории — Швейцария, Великобритания и Нидерланды, в третьей категории — Бельгия, Швеция, Норвегия, Индия, Ирак, Филиппины и США.