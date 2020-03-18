Каковы в городе запасы социально-значимых продуктов

Дефицита муки в Атырау нет и не предвидится, запасов продуктов первой необходимости хватит до мая.

«Из 19 социально-значимых продуктов рост в 4 процента произошел только на куриные яйца.Дефицита муки нет. Несмотря на то, что последнее время резко выросла покупательская способность населения, в стабфонде области есть необходимый запас продуктов. Средняя стоимость хлеба составляет 85 тенге. По нашим сведениям, крупные супермаркеты «Марко», «Идеал» и «Ярмарка» имеют достаточный запас продуктов на своих складах. Кроме того, руководство города тесно сотрудничает с крупными оптовиками, ведется постоянный мониторинг по запасам продовольственных товаров, — сообщил руководитель областного управления сельского хозяйства Кайрат Нурлыбаев.

«В стабфонде области имеется 540 тонн картофеля, 160 тонн лука, 128 тонн капусты, 87 тонн моркови и 620 тонн муки — этого запаса хватит до мая. Для обеспечения пекарен организован завоз 440 тонны муки первого сорта с Желаевского комбината ЗКО. Торговые точки стабфонда расположены на рынках «Сарайшык», «Коктем», «Насиха» и «Дина» и их число будет увеличено. Есть договоренность с владельцами новых девяти продуктовых павильонов, возведенных в рамках программы «100 торговых точек». В них организуют торговлю продуктами по ценам ниже рыночной на 15 процентов», — сообщил представитель СПК «Атырау» Дмитрий Дю.

Алма ТУРГАНОВА