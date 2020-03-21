Как волонтеры помогают нуждающимся

Одна из старейших волонтерских организаций в области — группа «Атырау көмек» под руководством Айжан Абдрасиловой, вот уже четвертый год помогает матерям-одиночкам, малоимущим и многодетным семьям.

На сегодня в списке организации 278 семей, 99 процентов из них не имеют своего жилья. Большинство из них матери-одиночки, остальные – многодетные семьи.

— Мы помогаем матерям-одиночкам, потому что многие из них оказываются порой в очень трудном положении. Некоторых женщин после развода не принимают в отчий дом. А поскольку работать мать не может, так как сидит с ребенком, деньги на пособие уходят на съем жилья, — расскаываетАйжан. — В прошлом году с нашей помощью бесплатно обучались на профессиональных курсах на повара, швею и мастера маникюра 12 матерей, некоторые сейчас зарабатывают, принимая клиентов на дому.

Кроме того, помогают и многодетным семьям. Каждые полгода одни семьи уходят, вместо них приходят новые из резервного списка. Кроме сбора средств на продукты, здесь работает пункт приема бывшей в употреблении одежды, мебели, ковров, постельного белья, посуды и прочего. Одежду нуждающиеся люди подбирают нужное. Продукты покупаются на пожертвования людей, часто мусульмане делают садака и берут здесь списки нуждающихся семей. 278 семей условно ставятся в очередь и один раз в месяц каждая семья получает продукты, в том числе и мясо.

В прошлом году «Атырау көмек» помог пятерым семьям получить жилье с помощью спонсоров. В двух из этих семей растут дети с инвалидностью, остальные три семьи — многодетные. Спонсорами стали две атырауские строительные компании и трое местных жителей.

Сегодня работа группы помощи поставлена таким образом: когда определенной семье нужна помощь, на страницах соцсетей, в частности, в Инстаграмм, Айжан созывает волонтеров из числа знакомых, обрисовывая в постах сложившуюся в семье ситуацию. На призыв о помощи жители откликаются всегда.

— Допустим, если сегодня у нас намечается раздача продуктов, одежды и мне нужны три машины по шести адресам, я пишу об этом пост. И люди предлагают помощь. Вообще среди атыраусцев много милосердных людей, — рассказала Айжан. — На днях к нам обратилась молодая семья с двумя детьми, которая два дня ночевала на вокзале. Родная мама одного из супругов, у которой психическое расстройство, выгнала их из дома. Муж после аварии имеет инвалидность, страдает эпилепсией, а потому не может устроиться на работу, перебивается подработками. Мы написали пост в Инстаграмм, а поскольку нам доверяют, люди собрали за один день 100 тысяч тенге. Мы сняли им квартиру на два месяца, теперь ищем работу главе семьи через подписчиков, знакомых, — говоритАйжан. — Еще один пример. Недели две назад ко мне обратилась молодая семья с двумя детьми. У старшей дочери диагноз – тяжелая форма ДЦП, у семимесячного сына – большой риск ДЦП. Муж получает 100 тысяч, около половины уходит на оплату съемной квартиры, а детей лечит не на что. За один день благодаря жителям Атырау мы собрали им 150 тысяч на лечение.

— Одной семье мы уделяем времени около полугода, при этом стараемся ее вызволить из трудного положения. Не могу сказать, что в силе помочь всем, но успех есть там, где люди сами пытаются изменить жизнь к лучшему. За четыре года были и семьи, которые просто бездельничают и хотят с нашей помощью, будучи на иждивении, поживиться, как говориться, на халяву. Такие семьи мы сразу отсеиваем. Каждую семью мы проверяем по документам, действительно ли они нуждаются, анализируем, почему она оказалась в такой ситуации, — говоритАйжан.

Группа помощи «Атырау көмек» приглашает волонтеров к участию вместе с нами в различных благотворительных мероприятиях. Адрес: ул. Темирханова, 1а, пятиэтажное здание, вывший банк «Тураналем», рядом с двухэтажным зданием гостиницы «Шагала». Телефон для справок: 87014245700.

Жанат ШАЯХМЕТОВА