Кайрат Уразбаев: сгоревшая крыша будет восстановлена

Аким области Махамбет Досмухамбетов на встрече с жителями пострадавшего от пожара многоквартирного дома заверил людей, что сгоревшая крыша их дома будет восстановлена.

«Непосредственно по дому, пострадавшему от пожара, нужны восстановительные работы по кровле и ремонту с учетом приближающегося дождевого сезона. Уже сейчас готовится дефектная ведомость, к работам будем приступать в ближайшее время. По поручению акима области все вопросы, связанные с пожаром, будут рассмотрены отдельно 17 февраля», — сообщил аким города

Проинформировав, что весь день в воскресенье велась расчистка территории, а также подключение света и воды. К сожалению, часть пластиковых водопроводных труб сгорела и воду подключить во все подъезды не удалось. В понедельник будет подключен и газ. Подключить в воскресенье его не решились, поскольку часть квартир пустует и вполне вероятно могла где –то произойти утечка.

Виктор Бакурский