Кайрат Уразбаев: пожар в пятиэтажке выявил ряд проблем

Аким области Махамбет Досмухамбетов и аким города Атырау Кайрат Уразбаев в субботу вечером встретились с жителями дома №121 по Махамбета, где произошел пожар.

Кайрат Уразбаев в социальных сетях назвал предварительные причины пожара и поделился своими наблюдениями.

«Пожар начался в одной из квартир на верхнем этаже и затем распространился на крышу. Огнем уничтожено около 840 квадратных метров кровли. Главное, вовремя удалось эвакуировать жильцов и не допустить гибели людей.

Этот пожар выявил несколько проблем.

Пожарные службы нуждаются в дополнительном оборудовании, включая оборудование для тушения высотных зданий. Город развивается и необходимо построить новую пожарную станцию. Обновления требуют городские системы водоснабжения. Их нужно отремонтировать, заменить, в том числе и гидратны, чтобы при подобных ЧП у спасательных служб повсеместно был доступ к воде. Все эти точки должны иметь указатели для скорейшего к ним доступа», — написал Кайрат Уразбаев.

Не обойдя вниманием и то, что спасатели должны чаще проходить специальные тренинги, где бы они отрабатывали методы борьбы с огнем на многоэтажных зданиях. «Все эти вопросы обсуждались, они требуют дополнительного финансирования и реализации в короткие сроки. Нужна также и корректировка программы термомодернизации старых домов», — говорит акимгорода.

Виктор Бакурский