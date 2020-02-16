Кайрат Уразбаев: пожар в пятиэтажке выявил ряд проблем

Социум
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Аким области Махамбет Досмухамбетов и аким города Атырау Кайрат Уразбаев в субботу вечером встретились с жителями дома №121 по Махамбета, где произошел пожар. 

Кайрат Уразбаев  в социальных сетях назвал предварительные причины пожара и поделился своими наблюдениями.  

«Пожар начался в одной из  квартир на верхнем этаже и затем распространился на крышу. Огнем уничтожено   около 840 квадратных метров кровли. Главное, вовремя удалось эвакуировать жильцов и не допустить гибели людей. 

Этот пожар выявил несколько проблем.  

Пожарные службы нуждаются в дополнительном оборудовании, включая оборудование для тушения высотных зданий. Город развивается и необходимо  построить новую пожарную станцию. Обновления требуют  городские системы водоснабжения. Их нужно отремонтировать, заменить, в том числе и гидратны,  чтобы при подобных ЧП у спасательных служб повсеместно был доступ к воде. Все эти точки должны иметь указатели для скорейшего к ним доступа», — написал  Кайрат Уразбаев.

Не обойдя вниманием и то, что спасатели должны чаще проходить специальные тренинги, где бы они отрабатывали методы борьбы с огнем на многоэтажных зданиях.  «Все эти вопросы обсуждались, они требуют дополнительного финансирования и реализации в короткие сроки. Нужна также и корректировка программы термомодернизации старых домов», — говорит акимгорода. 

Виктор Бакурский  

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