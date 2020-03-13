Көрісу-2020: воздушное приветствие или рукопожатие?

14 марта в регионе начинается праздник көрісу, обязательной традицией которогоявляется рукопожатие. В древнем ритуале отраженарадость наших предков от долгожданной встречи с близкими, друзьями,когда появляется возможность напрямую узнать, что родной человек жив и здоров.

Более того, в этот день надо обязательно обняться!Так говорили и говорят аксакалы. А как же провести ритуал көрісу сейчас, когда еще не спал эпидемиологической сезон ОРВИ и гриппа, а тут другая серьезная напасть – новый тип коронавируса, COVID-19?

– Надо придерживаться элементарных мер безопасности – часто мыть руки, пить теплую воду, проветривать помещение, проводить влажную уборку и питаться натуральными продуктами. Конечно, во время көрісу обязателен обрядрукопожатия. Люди вокруг могут не понять, если вы проигнорируете их приветствие. Не стоит изменять традициям, не забывая при этом о мерах профилактики, – считает заместитель директора департамента контроля качества и безопасноститоваров и услуг по Атырауской области Амантай Жумагалиев.

Между тем, во многих крупных компаниях, в первую очередь с иностранным участием, уже перестали здороваться за руку. Вместе этого следует так называемое воздушное приветствие –люди машут друг другу руками, приветствуя на расстоянии.

Как бы то ни было, главное – это, конечно, здоровье. Но и о традициях, наверное, тоже забывать не стоит.

Марина КУАНЫШЕВА