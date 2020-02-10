Из мужской колонии на свободу выйдут 27 человек

— Согласно изменениям в УПК РК один день, проведенный в учреждении средней безопасности, будет засчитан как 1,5 дня, а в учреждении минимальной безопасности как 2 дня. После изменения среди осужденных провели объяснительные работы. Уже 142 человека написал заявление в суд,- сообщил замначальника УГ-157/9 Жандос ДЖУМАШЕВ.

На сегодняшний день в УГ-157/9 содержится 319 человек. Как дополнили в пресс-службе ДУИС по Атырауской области, ранее один день, проведенный в СИЗО, был равен одному дню лишения свободы. К примеру, если человек находился в СИЗО полгода, его срок будет приравнен к 9 месяцам или одному году. Связано данное нововведение с тем, что в СИЗО более строгие условия содержания.

В итоге с учетом поправки «День за полтора» в учреждении УГ-157/9 (мужская исправительная колония) на свободу выйдут 27 человек.

Виктор Сутягин



