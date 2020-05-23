Информация по рейсам в Атырау, Актау и Уральск

В связи решением Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК авиасообщение между городами Западного Казахстана не будут выполняться в ближайшее время. Данное решение связано с высоким уровнем распространения инфекции COVID-19 в регионе в последние дни.

Авиакомпания QAZAQ AIR и ее персонал готовы восстановить перевозки пассажиров в Западном Казахстане (между Атырау, Актау и Уральском) при первой возможности, как только будет получено разрешение, соблюдая все необходимые санитарно-эпидемиологические нормы и возможные нововведения, связанные с безопасностью пассажиров.

Вместе с тем сообщаем, что с 3 июня получено разрешение на возобновление рейсов Шымкент – Атырау и Алматы – Атырау (через Шымкент) два раза в неделю.

Текущие требования для перелета – масочный режим, социальное дистанцирование и проверка температуры (бесконтактно) в аэропорту.

Обеспечение безопасности жизни и здоровья каждого пассажира безусловный приоритет авиакомпании QAZAQ AIR.