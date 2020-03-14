Границу с 16 марта можно пересечь только по паспорту

С 16 марта 2020 года все граждане Республики Казахстан смогут пересекать Государственную границу исключительно по паспорту. Это правило касается не только взрослых людей, но и детей. Ранее разрешалось пересекать границу с Российской Федерацией при наличии удостоверения личности. -На пунктах пропуска в Атырауской области у всех будет проходить проверка паспорта,. Это необходимо для того, что в последующем выяснить, какие страны посещал челоек и принимать соответствующие меры в связи с коронавирусом, — проинформировал заместитель командира воинской части 2016 (пограничная служба КНБ РК) Ерхат РАФИКОВ.

Светлана НОВАК