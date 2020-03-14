Границу с 16 марта можно пересечь только по паспорту

Новости, Социум

С 16 марта 2020 года все граждане Республики Казахстан смогут пересекать Государственную границу исключительно по паспорту. Это правило касается не только взрослых людей, но и детей.  Ранее разрешалось пересекать границу с Российской Федерацией при наличии удостоверения личности. -На пунктах пропуска в Атырауской области у всех  будет проходить проверка паспорта,. Это необходимо для того, что в последующем выяснить, какие страны посещал челоек и принимать соответствующие меры в связи с коронавирусом, — проинформировал заместитель командира воинской части 2016 (пограничная служба КНБ РК) Ерхат РАФИКОВ.       

Светлана НОВАК

Administrator

Related Posts

14 марта 2020 0

Коронавирус: что важно знать казахстанцам, россиянам и кыргызстанцам

14 марта 2020 0

Что нужно знать о Көрісу

13 марта 2020 0

У Лукашенко заподозрили коронавирус

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *