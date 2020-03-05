Госслужащих ждет двойная зарплата и миллионный бонус

С марта у атырауских госслужащих начнется реализация пилотного проекта, который предполагает начисление зарплаты по факторнобальной шкале. В результате зарплата чиновников вырастет в два раза, а в конце года они могут рассчитывать еще на бонусы в размере семи окладов.

Как сообщил руководитель Департамента Агенства по делам государственной службы по Атырауской области Салауат Муксимов,

чтобы получить такие деньги, требуется эффективная работа чиновника. Его деятельность будет оцениваться по многим критериям. Это совершенно новая система начисления заработной платы, где не будет учитываться стаж работы, а будет проводиться функциональный отбор, деление на группы. На сегодня проведена работа по утверждению зарплаты для более 1,5 тысяч атырауских госслужащих.

Алма ТУРГАНОВА