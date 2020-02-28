Где полиция приезжает на вызов только за взятку

В Атырауском филиале академии госуправлениядля адвокатов и студентов-правоведов 3- 4 курсовпо видеоконференции был организован семинар с участием британского юриста Джеки Дэвис и известного казахстанского адвоката АйманУмаровой.

Британка рассказала о международном законодательстве в сфере противодействия коррупции.

— Коррупция есть везде и если человек, отдав взятку дорожному полицейскому считает, что это мелочь, то он ошибается. Коррупция имеет накопительный эффект и постепенно заражает все общество. Мелкая коррупция, принятая в обществе, в конце-концов, приведет к расшатыванию государства. В некоторых странах коррупцию относят к особенностям местного менталитета. Мол, из-за низкой зарплаты люди вынуждены брать -давать взятки легально. К примеру, я была в Нигерии, там полицейские не выезжают на уголовное преступление, пока обратившийся житель не оплатит транспортные расходы, — сообщила британка.

Для сведения, по мировому рейтингу восприятия коррупции за 2019 год Нигерия ниже Казахстана на 38 позиции.

Алма ТУРГАНОВА